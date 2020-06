Immobilier : plus de 2,5 M$ de prêts à la Société d'habitation du Québec

Plus de 2,5 millions $ de demandes de prêts pour le paiement de loyer des mois de mai et de juin ont été reçues à la Société d'habitation du Québec (SHQ), a appris Le Journal.

«Nous avons reçu 2571 demandes en date de lundi matin. Si toutes les demandes sont acceptées, il y aura pour 2,5 millions $ de prêts», a indiqué au Journal le porte-parole de la Société d'habitation du Québec (SHQ), André Ménard.

Depuis le début de la crise, la SHQ propose des prêts sans intérêts allant jusqu’à 1500$ aux locataires qui n’arrivent plus à payer leur loyer de mai ou de juin en raison de pertes de revenus liés à la COVID-19.

L’organisme offre aussi une aide pouvant aller à 2000$ par mois, pour deux mois, à ceux qui n’ont pas accès à leur maison neuve ou leur nouveau logement en raison de la crise, qui a provoqué l’arrêt de nombreux chantiers.

Montréal en tête

C'est dans la grande région de Montréal que l'aide de la SHQ a été la plus populaire, avec plus de 1028 demandes. Viennent ensuite les régions de la Montérégie (434), la Capitale-Nationale (247), les Laurentides (192), Lanaudière (134) et Laval (121).

Pour ce qui est des autres régions, les chiffres passent sous la barre des 100.

Rappelons que le programme de la Société d'habitation du Québec (SHQ) est disponible jusqu'au 15 juillet prochain.