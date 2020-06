NBA: Fred VanVleet ne voulait pas reprendre la saison

Le meneur des Raptors de Toronto Fred VanVleet a accepté la volonté commune des joueurs de la NBA de reprendre la saison, mais s’il n’en tenait qu’à lui, le reste de la campagne serait tout simplement annulé.

Le membre de l’édition championne des Raptors l’année dernière aurait en effet préféré que le temps, l’argent et l’énergie des joueurs soient concentrés sur la lutte contre la pandémie de COVID-19 et contre les injustices sociales.

«C’est un choix difficile, a avancé VanVleet lors d'une conférence téléphonique lundi, à propos de la décision qu’il a dû prendre. Le "timing" est horrible. Nous savons tous que la bonne chose à faire est de ne pas jouer et de prendre position. Moralement, oui, cela a du sens. Mais la vie continue.»

Lors de l’interruption des activités des principales ligues sportives nord-américaines, le décès de George Floyd, asphyxié lors d’une arrestation brutale à la fin du mois de mai, a été à l’origine d’une vague de manifestations à travers les États-Unis. Plusieurs joueurs de la NBA se sont par ailleurs impliqués dans ce mouvement de protestation.

Or, selon VanVleet, ces efforts pour une meilleure justice sociale sont loin d’être terminés et demanderont l’implication de tous pendant encore bien longtemps.

«Cela ne se terminera pas cet été, quoi qu'il en soit, ou au cours des prochains mois, a-t-il fait valoir. Ce problème, l'injustice raciale, l'injustice sociale, la brutalité policière, tout cela ne se terminera pas de sitôt. Notre combat sera de longue durée. Cela faisait partie de ma décision.»

«Mais si la ligue, ou plusieurs de mes coéquipiers s'étaient réunis et avaient dit que nous ne voulions pas jouer, je me serais aussi assis. Je n’aurais pas contesté cette décision. Je pense que la plupart d'entre nous ont décidé de jouer. C'est une chose avec laquelle nous devrons vivre. J'espère que mon cœur est au bon endroit et que j'en fais assez pour apporter des changements.»

Les Raptors sont ainsi déjà à Orlando, où se déroulera la fin de la saison régulière avec 22 équipes à compter du 30 juillet. Les séries éliminatoires suivront à partir du 14 août.