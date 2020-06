Nouveau président à la CCIQ

Félicitations à Steeve Lavoie (photo) qui vient d’être nommé à titre de président et chef de la direction (PCD) de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ). Détenteur d’un diplôme d’études supérieures en gestion et d’un baccalauréat en science comptable, M. Lavoie possède plus de 20 ans d’expérience, dont 10 ans dans la région de la Capitale-Nationale comme directeur, puis vice-président associé pour le service aux entreprises au sein de la Banque Nationale du Canada. Il se joint à l’équipe de la CCIQ à compter d’aujourd’hui.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Maggie Welsh et Marcel Bédard (photo), de Québec, se sont mariés 25 Juin 1960 à l’Église de Ste-Christine de Portneuf. Le couple a 2 filles (2 gendres) et 4 petits-fils. Leur 60e anniversaire de mariage devait être souligné en même temps que la grande fête des Welsh, mais la COVID-19 en a décidé autrement. Félicitations.

Noces de silice

Photo courtoisie

Félicitations à Rita Poulin et Lucien Poulin (photo) de Ste-Marie de Beauce, qui ont célébré leur 77e anniversaire de mariage (noces de silice) le 26 juin dernier. L’événement a été souligné sobrement compte tenu de leur âge respectif, 98 et 104 ans. Ils représentent encore aujourd’hui un bel exemple de courage et de détermination pour la grande famille Poulin.

Anniversaires

Nicole Scherzinger, chanteuse, danseuse, parolière et actrice américaine, 42 ans... Theoren Fleury, joueur de hockey canadien (1988-2003 : Flames – Avalanche – Rangers - Blackhawks), 52 ans... Jean Louis Asselin, grand amateur de pêche au saumon, 64 ans... Pedro Guerrero, joueur de baseball de la République dominicaine (1978-92 : Dodgers, Cards), 64 ans... Viola Léger, ex-enseignante et comédienne (La Sagouine), 90 ans.

Disparus

Le 29 juin 2019. Claude Lemieux, 67 ans, comédien et metteur scène québécois... 2018. Steve Ditko, 90 ans, dessinateur et scénariste américain de comics (co-créateur de Spider-Man)... 2017. Dave Semenko, 59 ans, le protecteur de Wayne Gretzky avec les Oilers d’Edmonton (LNH)... 2013. Sarah Guyard-Guillot, 30 ans, acrobate du Cirque du Soleil... 2008. Diane Hébert, 51 ans, la 1re Québécoise à recevoir une greffe cœur-poumons.