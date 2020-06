Pakistan: au moins 6 morts dans l'attaque d'une groupe séparatiste contre la Bourse de Karachi

Karachi | Au moins six personnes sont mortes, dont un policier, lorsque quatre hommes armés ont tenté de pénétrer lundi dans la Bourse de Karachi (Sud), la capitale financière du Pakistan, une attaque revendiquée par un groupe indépendantiste de la province voisine du Baloutchistan.

Les assaillants, dont au moins deux étaient vêtus à l'occidentale, selon des photos de leurs dépouilles prises par l'AFP, sont arrivés dans une berline devant l'édifice, sur lequel ils ont lancé une grenade, avant d'ouvrir le feu, a déclaré Ghulam Nabi Memon, le chef de la police de Karachi.

«Vers 10 h (5 h GMT), ils ont tenté d'entrer dans le bâtiment. Mais ils ont été interceptés à la barrière devant» l'immeuble, a déclaré à l'AFP Ahmed Chinoy, un membre du comité dirigeant de la Bourse du Pakistan, qui englobe les places de Karachi, Lahore et Islamabad.

«Quatre gardes et un civils ont été tués», ainsi qu'un policier, dans cette attaque «terroriste», a déclaré la police dans un communiqué, faisant également état de trois blessés dans ses rangs.

La fondation Edhi, la principale organisation de secours à Karachi, a de son côté recensé sept morts et autant de blessés, a indiqué à l'AFP son responsable Faisal Edhi.

«Attentat manqué à la Bourse du Pakistan» (PSX), a commenté un analyste, Mohammed Sohail, sur Twitter. «Les transactions se déroulent sans heurts et se poursuivent. L'indice de référence PSX est l'un des plus performants d'Asie à ce jour. C'est la résilience du Pakistan.»

L'Armée de libération du Baloutchistan (BLA) a revendiqué sur Twitter l'attaque commise par des éléments de sa «Brigade Majeed», une unité de combattants kamikazes, qui d'après elle avait un temps «pris contrôle de la zone».

Elle a ensuite partagé une photo de quatre jeunes hommes habillés de treillis couleur sable et tenant des Kalachnikov dans un paysage désertique, selon elle les auteurs de «l'attaque suicide» du jour.

Spoliation

Frontalière de l'Afghanistan et l'Iran, le Baloutchistan est la plus vaste et la plus pauvre province du Pakistan, malgré ses gisements d'hydrocarbures et de minéraux. C'est aussi la plus instable: une insurrection séparatiste et des violences islamistes y ont fait des centaines de morts ces dernières années.

Le BLA n'en est pas à son premier attentat contre des symboles de ce qu'elle considère comme la spoliation de ses ressources par Islamabad.

Ce groupe a visé à plusieurs reprises ces dernières années les intérêts chinois, alors que Pékin investit massivement au Pakistan dans le cadre du Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), dont le port en eaux profondes de Gwadar (Baloutchistan) est le vaisseau amiral.

Ce projet vise à relier la province occidentale chinoise du Xinjiang au port de Gwadar. De nombreuses infrastructures - autoroutes, centrales électriques, hôpitaux, etc. - doivent être construites dans ce cadre. Le CPEC donnera aux produits chinois un accès direct à la mer d'Arabie.

En mai 2019, le BLA avait attaqué un hôtel de luxe surplombant le port de Gwadar, faisant cinq morts et six blessés. En novembre 2018, il avait revendiqué une attaque du consulat de Chine à Karachi par des hommes armés.

L'attaque contre la Bourse de Karachi intervient dix jours après qu'une grenade a été lancée dans cette ville sur une file d'attente devant un bureau d'aide sociale, tuant une personne et en blessant huit autres.

Après une décennie sanglante, durant laquelle les attentats étaient quotidiens, les violences ont très fortement baissé au Pakistan. De telles attaques constituent l'exception quand elles étaient auparavant la norme.

La ville portuaire de Karachi, qui pendant des années a été frappée par une forte criminalité, est désormais beaucoup plus sûre après une reprise en main du territoire par les forces de sécurité.