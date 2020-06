[PHOTOS] RTC: un piéton blessé grièvement lors d'une collision avec un autobus

Un piéton âgé d'environ 70 ans a été grièvement blessé à la suite d'une collision avec un autobus du RTC, lundi soir, à Québec.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L'accident majeur est survenu un peu avant 18h30 près de l'avenue Belvédère et du boulevard René-Lévesque.

Selon des témoins, le piéton sortait de l'épicerie Provigo située à l'intersection de Calixa-Lavallée.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L'homme polytraumatisé était inconscient mais encore en vie lors de son transport vers l'hôpital.

Il aurait tenté de traverser l'artère alors que le gros véhicule effectuait sur un feu vert un virage à gauche sur René-Lévesque.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Plusieurs personnes ont été témoins de la triste scène.

«Il s'en allait vers le Couche-Tard de l'autre côté. Le piéton n'a pas vérifié et l'autobus était sur son élan. Il s'est fait frapper et il était coincé en dessous», a expliqué un citoyen qui sortait du même marché d'alimentation. Les images et le son ont marqué l'individu encore secoué. «Il s'est dépêché en pensant peut-être aller chercher son autobus en face. Sa chaussure est encore là. C'est arrivé très vite. C'est bête un accident», a ajouté l'homme.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Je n'aime pas ça. Ça fait mal au cœur», a ajouté une autre femme sur les lieux.

Les services d'urgence sont toujours sur place. L'identité judiciaire commence son enquête.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Il n'y aurait aucune incidence criminelle.