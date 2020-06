Une enquête relative aux impacts économiques de la COVID-19 sur le sport québécois

Le Pôle sports HEC Montréal a annoncé lundi qu’il allait entreprendre une étude pour analyser les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 sur le milieu sportif québécois.

Dans un court communiqué, il est possible de lire que l’objectif est d’outiller l’industrie sportive en tirant des leçons de la gestion de la crise actuelle.

Le Pôle sports est un groupe de recherche auquel participe Richard Legendre et qui a pour but de «contribuer à l’essor du milieu sportif au Québec et à l’international» en faisant le lien entre les milieux sportif et académique.

Legendre est un ancien joueur de tennis qui a également dirigé le ministère de la Jeunesse, du Tourisme, du Loisir et du Sport, du 13 novembre 2001 au 29 avril 2003, au sein du gouvernement du premier ministre Bernard Landry.

Ensuite, il a été vice-président exécutif de l’Impact de Montréal de 2007 à 2018. Il est maintenant professeur associé au programme de deuxième cycle en management du sport de HEC Montréal.