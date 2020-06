Une fête du Canada contre le racisme

Présentées à huis clos pour un public télé et web, les célébrations de la fête du Canada 2020 vont mettre de l’avant les nouvelles vedettes de la musique québécoise et feront écho au mouvement Black Lives Matter.

Coanimateur pour une deuxième année de suite du grand spectacle à Ottawa, Pierre-Yves Lord affirme qu’il ne pouvait pas s’imaginer passer sous silence la mort de George Floyd et la prise de conscience planétaire qu’elle a provoquée.

« En tant qu’humain, en tant que père de famille et en tant qu’homme noir, je n’ai pas envie de me mettre la tête dans le sable et de dire que la fête du Canada n’est pas la place pour parler de ce qui m’inquiète et me trouble. »

Pierre-Yves Lord évoque un numéro d’un artiste qui sera « très chargé » et permettra à Black Lives Matter de s’immiscer dans la fête.

Une semaine après la controverse entourant l’absence de drapeaux du Québec à la Saint-Jean, l’animateur n’a pas commenté la présence de l’unifolié lors des célébrations de mercredi. Il préfère parler d’un spectacle qui « va au-delà de nos allégeances politiques ».

Représentante de sa génération

Grâce à la participation de Charlotte Cardin, Loud, Alexandra Stréliski et Laurence Nerbonne, entre autres, les différentes fêtes du Canada donneront de la visibilité aux jeunes talents du Québec.

« C’est une grande chance, mais c’est sûr que j’essaye de représenter ma génération à travers mon art. Nous sommes une génération qui veut aider et s’aider. On l’a vu avec Black Lives Matter, il y a un éveil collectif à l’écoute et à modifier nos vieux patterns en tant que société. C’est la même chose avec le sexisme, contre lequel j’ai pris position », a déclaré Laurence Nerbonne.

Enfin des humains

Ce sera l’occasion pour certains, tout simplement, de sortir enfin de la maison après plusieurs mois enfermés à la maison.

« Je suis content de voir des êtres humains », a confié l’humoriste P.-A. Méthot quand Le Journal l’a croisé sur le plateau de tournage de la fête du Canada à Québec, la semaine dernière.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Damien Robitaille, qui chante avec Radio-Radio, s’est isolé durant tout le confinement. S’il est content de retrouver une scène, il craint de sortir de chez lui. « Je ne suis pas encore 100 % confortable, mais on va y arriver. »

Les spectacles de la fête du Canada

► 20 h : La fête du Canada – Ensemble

Où : ICI Radio-Canada Télé, ICI Tou.TV

ICI Radio-Canada Télé, ICI Tou.TV Animation : Pierre-Yves Lord et Serena Ryder

Pierre-Yves Lord et Serena Ryder Invités : Alanis Morissette, Alex Nevsky, Alexandra Stréliski, Avril Lavigne, Charlotte Cardin, Corneille, Laurent Duvernay-Tardif, Loud, Natasha Kanapé Fontaine, Radio Radio, Damien Robitaille, Roxane Bruneau, Sarah McLachlan, Véronique Dicaire et plusieurs autres

► 19 h : La fête du Canada à Montréal

Où : www.feteducanadamtl.ca

www.feteducanadamtl.ca Invités : Charlotte Cardin, Patrick Watson, Elisapie, Hubert Lenoir, Martha Wainwright, Rufus Wainwright

► 19 h : La fête du Canada à Québec

Où : www.feteducanadaquebec.ca

www.feteducanadaquebec.ca Animation : Tammy Verge

Tammy Verge Invités : P.-A. Méthot, Nicolas Gignac, Mélissa Bédard, Philippe Bond, Florence K, Laurence Nerbonne et Jonas Tomalty

► 13 h : La fête du Canada à travers le pays