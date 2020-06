LEVESQUE, Nicole



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine à Québec, le 18 mars 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Nicole Levesque, conjointe de fait de monsieur André Girard. Elle était la fille de feu Paul Levesque et de feu Germaine Leblanc. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint de fait monsieur André Girard; son fils Éric Lavoie (Sylvie Lamothe); sa petite-fille Camille et ses petits-fils : Vincent et Laurent Lavoie; tout(e)s ses ami(e)s des Chevaliers de Colomb du 3e degré et du 4e degré et de La Légion Canadienne filiale 265 de Québec. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du 2e étage du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (QC), H1N 1C1, info@pq.poumon.ca.