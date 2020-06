MORIN, Mercedes



Entourée de l'amour des siens à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juin 2020, est décédée madame Mercedes Morin à l'âge de 82 ans, épouse de feu Wilfrid Pelchat et fille de feu Joseph Morin et de feu Marie-Anne Fournier. Elle demeurait à St-Léon-de-Standon, antérieurement de St- Malachie.La famille accueillera parents et amis aude 13h à 14h30,Par la suite, les cendres seront déposées au cimetière paroissial de St-Malachie. Elle est allée rejoindre sa petite-fille Byanka Pelchat. Madame Morin laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (feu Luc Roy), Mario (Christiane Bilodeau), France (Richard Fournier), Yvan (Lyne Tremblay), Cathy (Martin Pouliot et ses enfants: Britanny Pouliot (Maxyme Allaire) et Joannie Pouliot (Philippe Gourgues ainsi que leurs enfants: Kaïla et Oceane Gourgues) et Dominic. Ses petits-enfants: Jean-Sébastien Fournier (Josée Jobin), Sarah Fournier (Yves Labonté), Catherine Pelchat (Antony Beaudoin) et Cédrick Pelchat. Elle était la sœur de: Pierrette Morin (feu Melvin Bissonnette) et de Jean-Yves Morin (Carmen Dion). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'unité palliatif de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au Dre Paquet pour les bons soins prodigués à notre mère. S.V.P Compenser l'envoi de fleurs par un don à Opération Enfant-Soleil 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5. 1 877 683-2323 Courriel: oes@operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Morin a été confiée pour crémation à la