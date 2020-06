BÉGIN, Thérèse Gravel



À l'hôpital Jeffery Hale, le 21 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Thérèse Gravel, épouse de feu monsieur Fernand Bégin, fille de feu dame Alexina Duchaine et de feu monsieur Joseph Alexandre Gravel. Elle demeurait à Québec autrefois de Château-Richer.Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Jacques April); son petit-fils: Jean-Hugues; son arrière-petit-fils: Derek et la mère de ce dernier; Caroline Tremblay (Étienne Labonté); sa belle-sœur: Jacqueline Bégin (feu André Roy). Elle était également la sœur de plusieurs frères et sœurs aujourd'hui tous décédés ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e et 4e étage de l'hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement et les bons soins prodigués. S.V.P. compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la