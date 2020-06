Photos courtoisie

Bénévoles d’Expertise (BE) a reconnu et souligné récemment, lors de son assemblée générale annuelle, les 5 ans d’engagement et de fidélité de 24 bénévoles experts et organismes de son territoire. Cette reconnaissance leur est octroyée, car leur confiance, leur loyauté, leur engagement et leur collaboration sont grandement appréciés et permettent à BE d’être la référence du bénévolat de compétence. Voici les Bénévoles experts reconnus, de gauche à droite et de haut en bas: Christine Hébert (arr. Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge), présidente du CA de Bénévoles d’Expertise... Marie-Ève Gagné (arr. Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge), bénévole experte en communications/marketing... Léa Gariépy (arr. Ste-Foy–Sillery-Cap-Rouge), bénévole experte en ressources humaines... Geneviève Hallé-Désilets, (arr. Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge), bénévole experte en affaires légales... Pierre Martel (arr. Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge), Julie Gouin (arr. La Cité-Limoilou) et Marie-Pier Richard (arr. de Beauport) bénévoles experts en gestion des ressources humaines... Alexandre Hamelin (arr. La Haute-Saint-Charles), bénévole expert en développement des affaires et en optimisation de processus... Claude Robitaille (Lac-Beauport), bénévole expert en gestion des ressources humaines et en gouvernance. De la Chaudière-Appalaches... Diane Chabot, Nancy Grégoire et Sébastien Jacques ont aussi été honorés.

Organismes reconnus

Photos courtoisie

Voici les organises reconnus par Bénévoles d’Expertise (BE) pour leur engagement et leur fidélité. Sur les photos, de gauche à droite et de bas en haut: L’Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud... l’Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière... le Café La Mosaïque... Le Cercle Polaire et Grands Frères Grandes Sœurs de Québec. Les autres étant le Comité volontariat du quartier Limoilou-Sud (arr. La Cité-Limoilou)... L’Odyssée Bleue (arr. La Cité-Limoilou)... Ressources Actions Familles à Lac-St-Charles (RAFAL) (arr. La Haute-Saint-Charles)... Centre de jour L’Envol (arr. Charlesbourg)...... Les AmiEs de la Terre de Québec... le Service d’entraide de Breakeyville et le Centre d’action bénévole Concert’Action.

En souvenir

Photo courtoisie

le 30 juin 2019. Donald Trump effectue une visite historique dans la péninsule coréenne qui l’a vu fouler le sol de la Corée du Nord, une première pour un président américain. Le milliardaire a rencontré, dans la journée, le numéro un nord-coréen Kim Jong-un dans la Zone démilitarisée entre les deux Corées.

Anniversaires

Photo courtoisie

Steve Duchesne (photo), défenseur de la LNH (1986-2002), avec les Nordiques en 1992-93, 55 ans... Michael Phelps, nageur américain 18 fois champion olympique, 35 ans... Ralf Schumacher, ex-pilote de Formule 1 et frère de Michael, 45 ans... Hugues Frénette, comédien et acteur québécois, 47 ans... Mike Tyson, boxeur américain, 54 ans... Sylvie Tremblay, chanteuse et comédienne québécoise, 67 ans... Orval Tessier, homme de hockey (LHMJQ et LNH), 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 juin 2019. André Jobin (photo), 80 ans, journaliste qui a passé plusieurs décennies à couvrir l'actualité pour les chaînes TVA et LCN... 2017. Simone Veil, 89 ans, grande figure de la vie politique en France, survivante de la Shoah, Européenne et féministe convaincue... 2017. Gilles Sioui, 60 ans, auteur-compositeur-interprète natif de Wendake... 2016. Geoffrey Hill, 84 ans, poète britannique... 2015. Arthur Porter, 59 ans, ex-directeur du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)... 2014. Bob Hasting, 89 ans, acteur américain... 2013. Roger Kahane, 80 ans, réalisateur français... 2012. Éric Gourdeau, 88 ans, haut fonctionnaire québécois (1961-1986).... 2010. Bruno Côté, 69 ans, peintre figuratif de Charlevoix... 2010. Pierre Tremblay, 80 ans, homme d'affaires de l'agence Pierre Tremblay... 2009. Jacques Fauteux, 76 ans, animateur de Radio-Canada... 2005. Guy Mauffette, 90 ans, homme de radio, comédien et réalisateur... 1978. Michel Vigneault, 34 ans, lutteur professionnel, frère aîné du lutteur Ricky Martel.