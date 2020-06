MICHAUD, Claude



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 21 juin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Claude Michaud, époux de feu madame Pauline Laperrière, fils de feu madame Ninon Lespérance et de feu monsieur Roméo Michaud. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auL'inhumation se fera au Parc Commémoratif La Souvenance à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son fils René (Thérèse Asselin), sa fille Josée (Fabien Demarteau), ses petits-enfants : Justin et Gabriel; son frère et ses sœurs : Johanne, Sylvie et Benoît (Caroline Rochette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapperrière : Lucien (Charlotte Vézina), Louise et Micheline Labrecque (feu Yvon). Il manquera également à son grand ami Clermont Hains (Diane Garneau) qu'il aura toujours considéré comme son frère. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille tient à dire un énorme merci à toute l'équipe de soin du 4ième étage du CHSLD Le Faubourg, ainsi qu'à l'infirmière Bianca Caron, chef d'unité, pour l'empathie, les bons soins prodigués et avoir su être des gens de cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale-Division du Centre d'hébergement Le Faubourg.