CÔTÉ, Ghislaine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 juin 2020, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédée madame Ghislaine Côté, épouse bien- aimée de monsieur Jacques Cantin depuis 68 ans. Fille de feu Alphonse Côté et de feu Béatrice Guay. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Marcel Lair) et Christian (Lyne Larochelle); ses petits-enfants: Sébastien Roy (Geneviève Côté), Julie Roy (Jason Floyd) et Marie Roy (Jean-Philippe Guay); ses arrière-petits-enfants: Édouard Côté-Roy et Mathis Côté-Vaillancourt, Noah et Alexa Floyd, Lara, Liam et Maïly Guay; sa soeur: Lise Côté (Bobby Roberge); ses belles-sœurs: Jeanine Cantin et Huguette Houle (feu Raymond Cantin) et son beau-frère: Gérald Cantin (Gisèle Carrier); ainsi que ses nièces et neveux, cousines, cousins et ami(e)s. Un merci spécial à Sylvie Paquet pour son précieux soutien et sa disponibilité tout au long de cette épreuve. Merci également au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera aude 17h à 18h45.