LEBLANC, Albini



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Albini Leblanc, artiste peintre, survenu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 juin 2020, à l'âge de 72 ans, fils de feu Évariste Leblanc et de feu Rose-Irma Arsenault (feu Lionel Lévesque). Originaire de Saint-Louis-de-Gonzague en Gaspésie, Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 18 h à 20 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. il laisse dans le deuil son épouse Fleurette Sauvageau; sa fille Isabelle (Martin Dumont); ses petits-enfants: Vincent, Félix et Marisa; son fils feu Nicolas; ses frères et soeurs: feu Gilbert, Cécile (Denis Caissy), André, Lisa (Jocelyn Leblanc), Jocelyne (feu Georges Migneault), Rosa, Camen (Donald Caissy), Suzelle (Martial Leblanc), feu François, Charles (Lisette Falardeau) et Nathalie; les enfants de son épouse: Stéphane, Sonia et Marie-Josée; ses beaux-frères et belles soeurs de la famille Sauvageau: André (Maureen Lebel), Diane (Michel Dumais), Johanne (Sylvain Charbonneau), Doris, Lise et Hélène; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. Un merci tout spécial à Stéphane Lessard pour son aide précieuse apportée durant sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Québec téléphone: 418 527-0075, courriel: information@prqca.ca, site web: www.prqca.ca.