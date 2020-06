Casinos: voici les dates de réouverture et les nouvelles normes de sécurité

MONTRÉAL | Le Casino de Montréal n’ouvrira ses portes qu’au début du mois d’août tandis que ceux de Charlevoix, de Mont-Tremblant et de Gatineau seront ouverts après la mi-juillet, a annoncé mardi Loto-Québec, précisant que 2250 employés ont été mis à pied temporairement.

L’établissement montréalais sera ainsi le dernier de la société d’État à ouvrir ses portes, le 3 août. Dans un communiqué annonçant les dates et les modalités d’ouverture de ses établissements de jeux, Loto-Québec a ainsi précisé qu’il y aura six secteurs de maximum 250 personnes au Casino de Montréal.

Là comme ailleurs, la priorité est «de s’assurer que les activités sont menées de façon sécuritaire et saine pour l’ensemble des employés et de la clientèle dans un environnement divertissant». Les heures d’ouverture seront modifiées et un système de réservation en ligne sera mis en place.

C’est le Bingo en réseau qui ouvrira le bal des reprises dès le 3 juillet. Puis suivra le réseau des ALV et Kinzo (le 7 juillet), le Hilton Lac-Leamy (13 juillet), les Casinos de Charlevoix, de Mont-Tremblant ainsi que les salons de jeux de Québec et Trois-Rivières (16 juillet) et le casino du Lac-Leamy (23 juillet).

Tous les clients devront obligatoirement arborer un masque ou couvre-visage obligatoire et pour les employés sur les aires de jeux, ils devront porter un masque de procédure et même dans certains cas une visière.

La réouverture des établissements de Loto-Québec se fera de façon graduelle en respectant les consignes de distanciation physique et d’hygiène, notamment.

Voici les dates de réouverture des établissements de jeux de Loto-Québec:

Hilton Lac-Leamy : 13 juillet

Casino de Charlevoix, Casino de Mont-Tremblant, Salon de jeux de Québec et Salon de jeux de Trois-Rivières : 16 juillet

Casino du Lac-Leamy : 23 juillet

Casino de Montréal : 3 août

Réseau des ALV et Kinzo : 7 juillet

Bingo en réseau : 3 juillet

Nouvelles normes de sécurité, heures d'ouverture modifiées et système de réservation en ligne:

Nouveau système de réservation en ligne pour les clients;

Secteurs casinos limités à un maximum de 250 personnes:

Salon de jeux de Québec (250 personnes)

Salon de jeux de Trois-Rivières (250 personnes)

Casino de Charlevoix (250 personnes)

Casino de Mont-Tremblant (250 personnes)

Casino du Lac-Leamy (4 secteurs de 250 personnes = 1 000)

Casino de Montréal (6 secteurs de 250 personnes = 1 500);

Désinfection complète de chaque établissement à tous les jours et nettoyage de chacun des appareils de jeu entre chaque client;

Masque de procédure obligatoire pour tous les employés sur les aires de jeux et, lorsque requis selon les normes de la CNESST, protection oculaire obligatoire;

Masque ou couvre-visage obligatoire pour tous les clients;

Affichage signalétique pour indiquer le sens de la circulation et les deux mètres de distanciation physique;

Reconfiguration des aires de jeux

Activation des machines à sous de manière à assurer la distanciation physique,

Réduction du nombre de joueurs aux tables de jeu et installation de panneaux de protection entre les joueurs et devant le croupier;

Remise d'un stylet à embout de caoutchouc pour éviter les contacts tactiles avec les machines à sous;

Aucune manipulation de cartes et de jetons par la clientèle;

Bars et salles de spectacles fermés pour l'instant;

Offre de restauration d'appoint seulement.