Course au PQ: François Gendron appuie Sylvain Gaudreault

L’ancien président de l’Assemblée nationale, François Gendron, appuie la candidature du député péquiste Sylvain Gaudreault dans la course à la chefferie de la formation politique.

C’est ce qu’a annoncé le député de Jonquière, mardi, par voie de communiqué.

«Je suis fier de pouvoir compter sur l’appui de François Gendron, un homme dont l’apport au Québec est inestimable, écrit Sylvain Gaudreault. Cet appui témoigne de mon engagement envers toutes les régions du Québec et de mon désir de faire du Québec un pays où les régions prennent leur développement en mains.»

Pour sa part, François Gendron indique: «Sylvain est capable de raviver la flamme de l’indépendance. Maintenant, il veut amener la société québécoise plus loin avec la modernité de ses idées, notamment sur l’environnement et la lutte contre la crise climatique».

Élu député du Parti québécois dans Abitibi-Ouest pour la première fois en 1976, François Gendron a été réélu pour la formation politique indépendantiste en 1981, 1985, 1989, 1994, 1998, 2003, 2007, 2008, 2012 et 2014.

Lors de ce mandat, l’un des plus longs de la politique québécoise, il a notamment occupé les fonctions de ministre de la Fonction publique, d'État à l'Aménagement, de l'Éducation, des Ressources naturelles, de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de leader parlementaire de l'opposition.