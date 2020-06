Déconfinement: la Ville de Québec rouvre ses bibliothèques

Les bibliothèques de la Ville de Québec ont rouvert leurs portes au public mardi, mais avec une capacité réduite.

La Ville de Québec a annoncé par voie de communiqué le déconfinement de ses installations. Les bibliothèques, depuis quelques semaines, n'étaient ouvertes que pour la cueillette de livres, mais elles ont de nouveau ouvert leurs portes mardi. Elles ne pourront cependant accueillir plus de 50 personnes à la fois et les mesures d'espacement social devront être respectées.

La Ville a fait savoir que les services seraient rétablis de manière progressive. Les usagers pourront de nouveau circuler entre les rayons, bouquiner ou utiliser le mobilier et les bornes en libre-service, photocopieurs, imprimantes et numériseurs. Ils auront accès au service de prêt et de retour de documents, au service de référence et d’aide au lecteur et à tous les services en ligne, incluant la réservation de documents.

Seuls les postes informatiques ou de consultation ne seront pas accessibles pour le moment. La programmation des activités culturelles qui se tiennent dans les bibliothèques reprendra en septembre.

Centres communautaires et patrimoniaux

Les salles communautaires rouvriront progressivement à partir du 6 juillet. Les maisons du patrimoine présentant une programmation culturelle ont également ouvert leurs portes mardi. Cela comprend la Villa Bagatelle, la Maison Léon-Provancher, la maison Dorion-Coulombe, le Centre d’art La Chapelle, la Maison Girardin, le site historique de la Visitation, la Maison des Jésuites de Sillery et le Moulin des Jésuites.