TANGUAY, Yolande



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec, le 8 avril 2020, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédée dame Yolande Tanguay, épouse de feu Philippe Verreault. Autrefois de Brantford en Ontario et de Château-Richer, elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. La direction des funérailles a été confiée àLa cérémonie se fera en l'absence du corps.Elle laisse dans le deuil son frère Léo (Pauline Gravel) et sa belle-sœur Carmen Dionne (feu Laval Tanguay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, arrière-neveux et arrière-nièces qu'elle chérissait tant. Elle laisse également dans le deuil des cousins et cousines ainsi que des ami(e)s des Jardins d'Évangéline où elle résidait. Elle ira rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et arrière-neveux des familles Tanguay et Verreault qui l'ont précédée dans la mort. Que toutes marques de sympathie se traduisent par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, (Québec), G1L 3L5.