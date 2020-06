KELLY, Eileen



À l'Hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 3 juin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Eileen Kelly fille de feu Wilfrid Kelly et de feu Germaine Godbout. Elle demeurait à Montréal.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 9h à 10h30,et de là, au cimetière paroissial de Saint-Damien.Elle laisse dans le deuil son fils Marc Fournier (son amie Carole Metellus), ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Remerciement au Dr St-Arnaud, Dr Kaud ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôpital Santa Cabrini. Madame Kelly a été confiée pour crémation à la