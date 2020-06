COVID-19: 18 nouveaux décès, le masque obligatoire dans les transports en commun dès le 13 juillet

Le premier ministre François Legault a confirmé, mardi, que le port du masque deviendra obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus dans les transports en commun à compter du 13 juillet, sans pour l’instant que des amendes soient décernées.

Une période de transition de deux semaines suivra l’entrée en vigueur de la nouvelle norme, après quoi les opérateurs des services de transport pourront refuser l’accès aux contrevenants.

Québec compte d’ailleurs sur la collaboration des citoyens plutôt que sur une approche coercitive pour implanter l’obligation. «Il n'y aura pas de police», a indiqué le premier ministre François Legault lors de son point de presse. Aucune contravention ne sera donc décernée, mais la situation pourrait changer selon l’évolution de la situation.

Les personnes qui souffrent d’une condition médicale particulière leur empêchant de porter un masque seront exemptées de la mesure.

Le relâchement de la vigilance observé dans les dernières semaines force donc les autorités à rendre le couvre-visage obligatoire dans les transports en commun, où la distanciation physique est souvent impossible.

«Quand on porte un masque, on n’est pas peureux, on est juste respectueux», a insisté le premier ministre.

Pour ce qui est des commerces ou des immeubles résidentiels, Québec continue de «fortement recommandé» le port du masque, sans l'obliger. La situation pourrait toutefois changer, a précisé François Legault.

18 décès supplémentaires au Québec

La COVID-19 fait encore des victimes au Québec; les autorités rapportent 18 nouveaux décès et 68 nouveaux cas.

Le bilan atteint 55 458 personnes infectées et 5503 patients décédés.

– Avec la collaboration de Vincent Larin

La situation au Québec en date du 30 juin

5503 décès (+18)

55 458personnes infectées (+ 68)

435 personnes hospitalisées (- 20)

38 personnes aux soins intensifs (- 7)

Bilan des décès dans chaque région

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 176

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 211

Estrie : 26

Montréal : 3376

Outaouais : 33

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 9

Chaudière-Appalaches : 8

Laval : 663

Lanaudière :208

Laurentides : 189

Montérégie : 572

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Total: 5503

Bilan des cas dans chaque région

Bas-Saint-Laurent : 60

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 330

Capitale-Nationale: 1845

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2045

Estrie : 960

Montréal : 27 299

Outaouais : 586

Abitibi-Témiscamingue : 172

Côte-Nord : 119

Nord-du-Québec : 8

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 189

Chaudière-Appalaches : 521

Laval : 5795

Lanaudière : 4217

Laurentides : 3434

Montérégie : 7830

Nunavik : 16

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 10

Hors Québec: 17

Région à déterminer: 5

Total : 55 458