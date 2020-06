L'arrosage de nouveau permis à Québec

La Ville de Québec a levé mardi l'interdiction d'arrosage des pelouses et de remplissage des piscines pour tout le territoire de l'agglomération.

Ainsi, les citoyens de Québec, de L'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures pourront recommencer à utiliser l'eau pour arroser les pelouses et végétaux, effectuer du nettoyage extérieur et remplir les piscines.

Cette décision a été prise en raison des précipitations reçues ces derniers jours, a indiqué la Ville de Québec. L'interdiction était effective depuis le 17 juin, alors que la canicule s'abattait sur la région.

Les consignes avaient alors été bien respectées par la population, indique par voie de communiqué la municipalité, laquelle a noté une diminution claire et rapide de la consommation dès que l'interdiction a été décrétée.

Même si elle a été levée, la Ville invite les citoyens à adopter des attitudes responsables dans leur consommation d'eau potable.