Les Raptors sont en pleine forme

Déjà installés en Floride en vue de la reprise de la saison de la NBA, les Raptors de Toronto ont repris l’entraînement, et tous s’entendent pour dire que l’ambiance s’apparente à celle présente lors d’un camp d’entraînement normal.

La fin de la saison 2019-2020 reprendra avec 22 équipes à compter du 30 juillet, à Orlando. Les séries éliminatoires suivront à partir du 14 août. Et à un mois du retour, l’entraîneur Nick Nurse est très optimiste lorsqu’il regarde son équipe.

«C'est un peu comme une sensation de camp, a dit Nurse, mardi, lors d’une vidéoconférence. Nous sommes au milieu de l'été, donc cela donne l'impression d'être au camp. Pour ce que j'ai vu, c'était génial. Les joueurs sont fantastiques, absolument. Lorsque vous les regardez s’entraîner, ils ont fière allure. Leur attitude a également été fantastique.»

«Je pense que nous sommes arrivés en grande forme, a pour sa part avancé Norman Powell. Je pense que les gars ont fait du bon travail pour faire du mieux qu’ils pouvaient avec ce qu’ils avaient. Il n’y a personne qui a perdu la forme ou qui tire de l’arrière. Tout le monde est en grande forme. Nous nous sentons bien.»

Perte de poids

Parmi tous les joueurs de l’équipe, c’est toutefois Marc Gasol qui a retenu l’attention. N’ayant pas joué depuis le 28 janvier en raison d’une blessure à la cuisse, le centre a perdu beaucoup de poids.

«Il a fière allure, a dit Nurse. Écoutez, vous savez déjà à quel point je le tiens en haute estime. C'est un super joueur. Je pense que c'est motivant pour les gens autour de lui. Il a certainement l'air fantastique.»

«Peut-être qu'un Marc plus maigre obtiendra plus de rebonds et aura de meilleures positions défensives plus rapidement – pas que ce soit un problème – mais peut-être qu'il va produire plus dans ces choses. Peut-être que ses jambes seront fraîches plus longtemps dans les matchs pour plus de lancers de trois points. Je ne sais pas. Si son conditionnement l’améliore en tant que joueur, ce sera un super bonus pour nous.»