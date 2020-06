Loto-Québec met à pied 2250 employés

Loto-Québec a annoncé mardi la mise à pied temporaire de 2250 employés d'opération dans les casinos et les salons de jeux.

La direction de la société d'État a aussi mentionné les fins de mandats d'employés surnuméraires. Dans ce dernier cas, le nombre exact n’a pas été précisé.

De plus, un gel des salaires et de boni versé à l'ensemble des cadres a été décrété pour l'exercice 2020-2021. Loto Québec a aussi annoncé un gel d'embauches et la réduction temporaire de la semaine de travail.

Ainsi, l’entreprise a dû réduire de façon importante des budgets d'exploitation et d'immobilisation de chaque secteur pour l'exercice 2020-2021.

«Malgré l'annonce de la réouverture prochaine des établissements, puisque la crise liée à la COVID-19 affecte les opérations commerciales de Loto-Québec depuis maintenant plus de trois mois, et que la reprise sera graduelle, la Société se voit dans l'obligation de mettre en place des mesures d'économie touchant ses opérations et l'ensemble de son personnel», a déclaré Loto-Québec dans un communiqué.

«Cette décision vise à permettre un alignement entre ses besoins en effectifs et le niveau de ses activités», a ajouté la société d’État.

«En effet, les casinos, les salons de jeux, les appareils de loterie vidéo (ALV) et les Kinzo sont fermés depuis mars, et les ventes de loterie en magasin ont été interrompues pendant six semaines, entraînant une importante diminution du niveau d'activité de l'entreprise et une baisse significative de ses revenus. Ce contexte amène Loto-Québec à revoir son mode de fonctionnement, au même rythme que la reprise des activités commerciales», a poursuivi Loto-Québec.

La réouverture des établissements de Loto-Québec se fera de façon graduelle en respectant les consignes de distanciation physique et d’hygiène, notamment.

Voici les mesures mises en place par Loto-Québec