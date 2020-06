On s’entretient avec le Québécois à la tête de Volkswagen Canada

Récemment promu PDG de Volkswagen Canada, le Québécois Pierre Boutin a une tonne de défis devant lui. Invité au micro du Guide de l’auto sur QUB radio, il s’est entretenu avec Antoine Joubert et Germain Goyer.

Questionné sur ses objectifs principaux, M. Boutin estime que Volkswagen peut encore développer son marché en Amérique du Nord.

«Le groupe Volkswagen est leader en Europe et en Chine, deux marchés absolument importants. On fait de très belles percées sur le continent de l’Amérique du Sud», indique-t-il. «Et évidemment, il y a toujours le fameux marché nord-américain. Pour nous, c’est important d’un point de vue stratégique de se développer beaucoup plus rapidement sur le marché nord-américain comme on l’a fait au cours des dernières décennies.»

Il mentionne également que cette réussite passe notamment par le développement de nouveaux VUS de même que des véhicules électriques.

Volkswagen compte deux berlines intermédiaires au pays, soit la Passat et l'Arteon. Interrogé quant à l’avenir du segment qui est en déclin, M. Boutin demeure réaliste. «Il faut dire que ce ne sont pas des véhicules qui sont en croissance. [...] Les gens les ont laissés aller, encore une fois, pour des VUS. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Maintenant, il y a l’aspect de la voiture, l’esthétique, il y a le plaisir de conduire, et ces éléments, on recherche toujours des gens qui sont très intéressés. C’est là où il faut arriver à pouvoir travailler sur les deux terrains [soit les berlines et les VUS].»

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi discuté de la fin de l’aventure pour la Honda Fit au Canada, de la disparition de la Toyota Yaris aux États-Unis, du Ford F-150 de nouvelle génération, du Ram Rebel TRX et de la venue possible d'un Kia Seltos électrique.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Ford Transit Connect et Volkswagen Atlas Cross Sport.

Pour conclure l’émission, Antoine et Germain ont rendu hommage à Jacques Duval, qui célébrait son 86e anniversaire.

