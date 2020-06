Retrait du trambus: François Legault hésite à donner son appui

Le premier ministre du Québec, François Legault, veut plus d’information avant de donner son appui à la nouvelle mouture du projet de réseau structurant de la capitale, maintenant qu’il a été amputé de sa portion de trambus.

Questionné en marge de sa conférence de presse de mardi sur le port du masque dans les transports en commun, le premier ministre s’est fait demander s’il appuyait toujours la nouvelle mouture du projet de réseau structurant de transport en commun de l’administration Labeaume.

Le PM a répondu avoir besoin de temps pour analyser la question. «J’ai parlé avec Régis Labeaume la semaine dernière de cette situation je lui ai demandé de nous donner un certain temps pour étudier le nouveau projet», a-t-il fait savoir. Il a réitéré l’importance pour son gouvernement de s’assurer que les banlieues de Québec soient intégrées au nouveau projet.

«En 2018, la CAQ avait demandé avant d’appuyer le projet que les banlieues à Québec soient bien desservies, a-t-il rappelé. Parce que c’est important, on ne peut pas juste avoir la partie tramway au milieu. Il faut que les banlieues soient bien desservies. Ce que j’ai demandé Régis Labeaume, c’est de nous donner un peu de temps pour bien analyser la desserte des banlieues.»

L’administration Labeaume fait valoir que son plan de desserte de la couronne de la ville, combiné au projet de réseau structurant, crée la plus grande «toile» de transport collectif jamais élaboré par la Ville. Le maire martèle depuis lundi que le retrait de la portion trambus n’entraîne pas une perte au plan de la desserte.

Le maire de Québec a d'ailleurs insisté sur ce point dans sa conversation avec le premier ministre.

«Je veux m’assurer de ça. Pour mois c’est une condition qui reste incontournable», a tranché François Legault.

Bâton de pèlerin

«Ça fait quelques semaines que le maire a des échanges à haut niveau avec le gouvernement», a réagi le président du Réseau de transport de la capitale, Rémy Normand, lors d'un comité plénier qui se tenait mardi à l'hôtel de ville.

«C'est à nous à prendre notre bâton de pèlerin et à convaincre que notre projet respecte l'enveloppe budgétaire et va desservir autant si non plus de monde.»

Le président dit comprendre les questions du gouvernement. «Notre travail est de rencontrer et d'expliquer pour assurer que tout le monde comprend bien.»

Il se dit assuré d'«arriver à convaincre tout le monde des vertus de ce projet-là».