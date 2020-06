Une vingtaine de désinfectants retirés du marché

Une vingtaine de désinfectants pour les mains ont été retirés du marché au Canada depuis le début du mois de juin car ils pourraient assécher la peau et causer de l’irritation et des gerçures.

C’est ce qu’indique Santé Canada qui vient de mettre à jour sa liste de rappel de désinfectants. Les trois plus récents produits visés sont des marques Hand Sanitizer Alco-San, Healthcare Plus Sanitizing Hand Gel et Vima-San.

Tous sont fabriqués à base d’éthanol de qualité industrielle qui contient des impuretés et des produits chimiques dont l’utilisation dans les désinfectants pour les mains n’est pas autorisée.

