Baseball: des négociations embarrassantes

L’ancien joueur des Yankees de New York et maintenant copropriétaire des Marlins de Miami, Derek Jeter, n’a pas du tout été impressionné par l’allure des récentes négociations menant à un plan de reprise des activités dans le baseball majeur.

• À lire aussi: COVID-19: le baseball majeur met les médias au défi

Au cours d’une entrevue livrée à une baladodiffusion du site officiel des Marlins, l’homme d’affaires a qualifié «d’embarrassant par moments» et «de triste à voir» le roman-savon mettant aux prises les parties patronale et syndicale au cours des dernières semaines. Certes, les joueurs ont accepté le plan du commissaire Rob Manfred, qui a en quelque sorte imposé un calendrier de 60 matchs afin de sauver la saison 2020. Cependant, les dures négociations ont laissé des traces chez les participants et aussi du côté du public.

«Il n’y a pas de confiance mutuelle. Je pense que c’est le meilleur moyen de décrire cela, a affirmé Jeter. Ce fut triste d’assister à cette guerre de tranchées faite publiquement, et ce, à une époque comme celle-ci. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi à travers le pays. Plus de 30, 40 millions de personnes n’ont plus de travail. Elles ne veulent vraiment pas entendre parler des joueurs et des propriétaires qui se relancent la balle à propos de l’argent qu’ils méritent ou dont ils ont besoin.»

Aucun gagnant

Aux yeux de l’ex-joueur d’arrêt court, les derniers pourparlers ne feront aucun gagnant à long terme, et il ne parle pas, ici, de l’aspect financier.

«Regardez, j’ai été un joueur de baseball. Je pense qu’ils devraient lutter pour tout ce qu’ils croient mériter. Et je vais toujours les soutenir en ce sens, a-t-il admis à propos des athlètes des majeures. Mais dans ce cas-ci, je pense qu’il y a des choses qui auraient dû être réglées en coulisses. [...] Il n’y a pas de gagnant. On dirait que, parfois, les gens essaient de gagner une bataille de relations publiques et, ultimement, c’est le sport qui écope.»