Bell exhortée à rapatrier des emplois au Canada

Afin de faire sa part pour l’après COVID-19, le géant Bell doit rapatrier définitivement au Canada tous les emplois de service à la clientèle effectué à l'étranger, selon Unifor.

Le plus grand syndicat du secteur privé au Canada a invité mercredi la compagnie de télécom à suivre l’exemple de sa concurrente Rogers.

«Cette crise a provoqué une remise en question des priorités et nous incitons les dirigeants de Bell Canada à faire de même aujourd'hui. Il faut rapatrier le travail à la maison et rebâtir une économie qui soutient les travailleuses et travailleurs au Canada», a expliqué le président d'Unifor, Jerry Dias.

Mardi, Rogers a annoncé le rapatriement au pays des 150 postes du service à la clientèle qui étaient toujours à l’étranger. La mesure a permis de créer de nouveaux emplois en Ontario, au Québec et au Nouveau‐Brunswick.

Unifor a rappelé que Bell avait dû prendre une telle mesure, mais temporaire, parce qu’aux Philippines, en Inde et en Tunisie, des «centres d'appel à salaire médiocre» avaient été contraints de fermer leur porte en raison du confinement lié à la pandémie.

Jerry Dias est d’ailleurs d’avis que les employés travaillant en télécommunication au Canada «sont non seulement à la hauteur d'intervenir et de faire le travail de façon efficace, mais qu'ils donnent également un service plus fiable et de qualité supérieure pour nos clients canadiens».