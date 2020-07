Dave Morissette n’en veut plus à Jean Perron...

L’ancien joueur de hockey Dave Morissette, également animateur au réseau TVA Sports, s’est prêté au jeu en aidant la population, en ce 1er juillet, mais ce n’est certainement pas parce qu’il s’ennuie des déménagements.

«J’ai déménagé tellement souvent dans ma vie, surtout durant ma carrière au hockey, a-t-il témoigné, en riant. Il y a des années où je déménageais peut-être cinq à six fois. J’étais toujours dans les boîtes.»

Cette fois, plusieurs résidents de Verdun ont profité de l’expérience de Morissette qui, à défaut de pouvoir transporter des meubles ou des électroménagers en cette période de coronavirus, multipliait les encouragements ou encore agrémentait une pause bien méritée.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

L’activité organisée mercredi par Réno-Dépôt permettait aussi d’offrir quelques cadeaux à ceux qui déménageaient comme Jessica-Victoria Dubuc et Dimitri Guérin.

«C’est toujours bon de recevoir de l’aide et des encouragements quand on déménage», a convenu Jessica-Victoria.

Échangé de Winnipeg à Houston

À travers ses nombreux déménagements, Morissette se souvient particulièrement du jour où il s’est retrouvé à Winnipeg à l’aube de la saison 1996-1997, avec le Moose du Manitoba, dans la Ligue internationale. Après avoir vécu au motel durant le camp d’entraînement, il avait finalement trouvé un appartement pour lui et sa petite famille, à l’époque composée de sa femme Nancy et de son fils aîné Jérémy, qui était encore bébé.

«On avait peut-être roulé 25 à 30 heures du Québec jusqu’au Manitoba avec ma voiture et un “trailer” avec notre stock, a raconté l’ancien bagarreur. Je venais de dépaqueter mes boîtes et de tout installer quand le lendemain matin à l’aréna, l’entraîneur Jean Perron m’annonçait que j’étais échangé à Houston. Aujourd’hui, on fait des blagues là-dessus, mais j’avais pourtant dit la veille à Jean que je venais de rentrer dans mon appartement à Winnipeg et il s’était justifié en disant que la transaction avait été complétée durant la nuit. Puis, il s’est excusé.»

Un combat contre Darin Kimble

Vérification faite une fois avec les Aeros de Houston, auprès de son nouvel entraîneur Dave Tippett, Morissette a pourtant su que l’échange se tramait depuis déjà plusieurs jours.

«Le Moose avait conclu une entente avec Darin Kimble et ce n’était pas commun d’avoir deux hommes forts dans la même équipe dans la Ligue internationale, a expliqué Morissette, en replongeant dans ses souvenirs. Perron avait choisi Kimble. Si je me souviens bien, lors d’un match que j’ai joué avec Houston contre Winnipeg, j’avais jeté les gants face à Kimble et j’avais eu le meilleur dans ce combat-là.»

Morissette avait ensuite passé devant le banc du Moose en disant à Perron qu’il avait fait une erreur. C’était de bonne guerre. Possiblement un hasard, mais plus tard dans cette même saison, Kimble était échangé du Moose aux Blades de Kansas City. Concernant le Québécois, il allait finalement redéménager de Houston deux ans plus tard pour se joindre à l’organisation du Canadien de Montréal.