En voiture avec Marc Hervieux

Voilà un mariage qu’on n’aurait pas cru possible : Marc Hervieux devant un parterre de dizaines de voitures, dans un champ à côté d’un circuit automobile. Le ténor a toutefois relevé le défi pandémique lors de la série TD musiparc, mercredi à Mirabel.

Marc Hervieux faisait son baptême de « concert automobile », mercredi. « Jamais j’aurais imaginé ça de toute ma vie », avait-il dit au Journal, le week-end dernier, sur cette expérience hors de l’ordinaire.

Sur le coup de 21 h, le ténor a fait son arrivée sur la scène TD musiparc du circuit ICAR Mirabel. Alors que les applaudissements étaient plutôt discrets, quelques klaxons ont fait réagir le chanteur, qui a esquissé un sourire avant d’entamer Quand on n’a que l’amour, de Jacques Brel.

Après le morceau, les klaxons se sont à nouveau fait entendre, ce qui a fait rire Hervieux. « Merci beaucoup d’être là, c’est incroyable ! a-t-il lancé. Je ne sais pas comment réagir. Quand vous ne klaxonnez pas, je ne sais pas si vous aimez ça ou pas. Alors, laissez-vous aller avec les klaxons et les lumières, ça va me rassurer ».

Les spectateurs ne se sont pas fait prier pour répondre à la demande du ténor, remplaçant leurs applaudissements habituels par des coups de klaxon bien ressentis toute la soirée. « Je ne pensais jamais qu’on me klaxonnerait après dans un show », a dit Hervieux en riant.

Quand il s’est fait offrir de participer à la série de spectacles TD musiparc, Marc Hervieux s’est dit qu’il pourrait choisir ses chansons comme s’il était dans une salle de concert, car la radio des voitures peut permettre des moments d’intimité.

Pigeant principalement dans les reprises de son album Nos chansons, paru en 2018, Marc Hervieux a notamment chanté les succès de Jean-Pierre Ferland (Une chance qu’on s’a), Richard Desjardins (Le cœur est un oiseau), Louis Armstrong (What a Wonderful World), Charlie Chaplin (Smile) et les chansons des films Le magicien d’Oz (Over the Rainbow) et Le Parrain (Parla più piano).

« C’est surréaliste ce qu’on vit »

Pour reprendre l’expression, avec Marc Hervieux sur scène mercredi, on était « en voiture », tout allait bien. Le ténor a livré des moments d’émotion, d’autres de puissance, le tout ponctué d’interventions sympathiques et comiques.

Se prenant presque pour un humoriste, le ténor s’est d’ailleurs lancé dans une cocasse anecdote racontant qu’il avait déjà mélangé en anglais les mots serpent (snake) et escargot (snail). « Pourquoi je raconte ça, donc ? a-t-il demandé à son pianiste au bout de plusieurs minutes. Ah oui, la prochaine chanson est en anglais ! »

« C’est surréaliste ce qu’on vit ce soir, a dit le chanteur plus tard. Dans 25 ans, on va se dire : tu te rappelles le concert piano-voix d’un gars qu’on est allé voir dans ce qui ressemblait à un ciné-parc ? » Il n’aurait pas pu mieux dire.

