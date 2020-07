Le bonheur est une donnée qui fluctue

Je suis une femme de 65 ans qui a pris sa retraite fin décembre 2019, après avoir travaillé toute sa vie. Vous allez me dire que j’avais bien mal choisi mon moment, vu la pandémie qui nous est tombée dessus en mars pour nous confiner dans nos maisons.

Imaginez-vous donc que pour moi, c’est le contraire qui s’est produit. J’ai apprécié me retrouver seule face à moi-même pour mesurer ma chance. D’abord celle d’avoir un toit sur la tête. Puis celle de pouvoir vivre d’une rente qui, même si elle est mince, me donne assez pour vivre correctement. Et enfin d’avoir la paix du cœur pour avoir accompagné ma mère jusqu’à la fin dans une maladie qui l’a heureusement emportée six mois avant que l’hécatombe se produise dans les maisons pour aînés.

Heureuse malgré tout

Effectivement, le bonheur varie en fonction des personnes qui le vivent, et surtout qui sont capables d’en reconnaître les contours dans leur plus simple expression. Je vous souhaite une belle suite de vie !