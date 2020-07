MLS: le FC Dallas durement frappé par la COVID-19

La Major League Soccer (MLS) a annoncé mercredi que six joueurs du FC Dallas – quatre ces deux derniers jours – avaient été déclarés positifs à la COVID-19.

Dans un communiqué diffusé sur son site, le circuit Garber a précisé que les deux autres athlètes touchés avaient reçu leur diagnostic samedi, à leur arrivée à l’hôtel situé non loin de l’endroit où les activités de la MLS reprendront dès le 8 juillet. Les six hommes ont été pris en charge par les responsables locaux en matière de santé publique et placés en quarantaine.

De plus, le reste de la délégation du FC Dallas demeure dans les chambres de l’hôtel en attendant les résultats d’examens supplémentaires. La MLS affirme avoir testé jusqu'ici 392 personnes – joueurs, entraîneurs, arbitres, employés d’équipe et membres du personnel de la ligue – et a l’intention de poursuivre les tests quotidiennement.

Ces résultats s’ajoutent aux 26 cas de COVID-19 déclarés par la MLS depuis le 4 juin.

Le tournoi «La MLS est de retour» se déroulera à Orlando et la chaîne TVA Sports présentera notamment les trois rencontres de l’Impact de Montréal lors de la phase de groupe.