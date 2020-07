MLS: d’autres cas de COVID-19

La Major League Soccer (MLS) a annoncé mardi quatre nouveaux cas de COVID-19 parmi ses joueurs.

Dans un communiqué diffusé sur son site, le circuit Garber a précisé que les individus concernés font partie d’une délégation de 392 personnes – athlètes, entraîneurs, arbitres, employés d’équipe et membres du personnel de la ligue – demeurant dans un hôtel floridien situé non loin de l’endroit où la MLS reprendra l’action dès le 8 juillet.

Ce groupe de gens est arrivé sur les lieux plus tôt cette semaine et les tests ont été réalisés en l’espace de deux jours. Ces résultats s’ajoutent aux 26 cas enregistrés depuis le 4 juin et déclarés par la MLS.

Le tournoi «La MLS est de retour» se déroulera à Orlando et la chaîne TVA Sports présentera notamment les trois rencontres de l’Impact de Montréal lors de la phase de groupe.