Quinn Hughes croit s’être amélioré pendant la pause forcée

Le défenseur des Canucks de Vancouver Quinn Hughes a été sans équivoque: le congé forcé causé par la pandémie de COVID-19 lui a permis de devenir un meilleur joueur.

• À lire aussi: Tout le monde répond présent chez les Penguins

• À lire aussi: LNH: deux villes-bulles canadiennes?

À 19 ans, l’arrière avait pourtant déjà marqué les esprits avec une récolte de huit buts et 53 points en 68 parties. Il est ainsi devenu le troisième défenseur de l’ère moderne de la Ligue nationale de hockey (LNH) à mener toutes les recrues au chapitre des points après Bobby Orr et Brian Leetch.

Pourtant, le frère de Jack, des Devils du New Jersey, a longuement réfléchi pour analyser son jeu et déterminer les points faibles qu’il devait travailler pour faire encore mieux.

«Les batteries sont rechargées et je suis impatient de recommencer, a commencé par dire Hughes, mardi, lors d’une vidéoconférence. Je pense que les quatre mois auront peut-être été un mal pour un bien dans mon cas, car je me sens en grande forme et je pense que je pourrai mieux performer en séries qu'il y a trois mois et demi. [...] Je me sens plus fort que jamais. Donc, je suis en confiance, j'ai hâte et je suis prêt à recommencer.»

Duel serré

Si le circuit Bettman va de l’avant dans son plan de reprise, les Canucks affronteront le Wild du Minnesota dans la ronde qualificative. Une série qui mettra aux prises deux équipes semblables qui n’étaient séparées que par un seul petit point au classement lorsque la saison a été interrompue.

«Cette période loin du hockey m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir aux aspects que je dois améliorer, au futur et ce à quoi pourrait ressembler cette série [contre le Wild], a avancé Hughes. Ils donneront tout ce qu'ils ont, ce sera une série sans lendemain. Ils vont probablement jouer de façon très physique et je devrai m’y faire. Honnêtement, je crois que ce sera très amusant.»

Hughes a par ailleurs donné ses premiers coups de patin à Vancouver mardi, retrouvant ses coéquipiers après plus de trois mois.

«Tout le monde passe au travers [ce confinement] pour une première fois, donc les gens ne savent pas vraiment à quoi s'attendre, a dit Hughes. Mais de mon côté, c'était vraiment génial de revoir les gars aujourd'hui. Tout le monde s'ennuyait et c'était une journée agréable.»