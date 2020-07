Un ajout de poids pour Atlanta United FC

L’ailier de l’équipe nationale mexicaine Jurgen Damm poursuivra sa carrière avec l’Atlanta United FC, qui a obtenu ses droits du Dynamo de Houston en retour d’un montant d’allocation générale de 50 000 $, mercredi.

L’athlète de 27 ans continuera d’évoluer avec Tigres UANL jusqu’à la fin de son contrat. Il se joindra à sa nouvelle formation après le tournoi La MLS est de retour au mois d’août.

Damm porte l’uniforme de Tigres, dans la ligue mexicaine, depuis 2015. En 172 matchs, il a totalisé 13 buts et 23 mentions d’aide. Il compte également 12 parties de l’équipe nationale à son actif.

«Je suis enthousiaste à l’idée d’ajouter un joueur ayant un tel vécu et une mentalité de gagnant, a déclaré le directeur technique d’Atlanta United FC, Carlos Bocanegra, dans un communiqué. Il a excellé dans la Liga MX ainsi que sur la scène internationale. Nous croyons qu’il aura un impact immédiat en Major League Soccer. Jurgen est agile, peu importe l’aile où il joue. Son rythme de jeu et son habileté à déjouer les défenseurs à un contre un pour effectuer un centre donneront une arme de plus à notre attaque.»

Damm devrait jouer aux côtés de Pity Martinez et d’Ezequiel Barco en Georgie.