MESTRE, Bladimiro



Au CHU - CHUL, le 20 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Bladimiro Mestre, époux de feu madame Maria Gimenez, fils de feu madame Lucia Diaz et de feu monsieur Antonio Mestre. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Ernesto, Victor et Daniel; sa belle-sœur Alicia Gimenez (feu José Luis Andrés); son neveu José Luis Andrés jr; sa nièce Mari-Carmen Andrés; son petit-neveu Sacha Andrés; la parenté ainsi que ses cousins, cousines, neveux et nièces de l'Espagne et du Québec. Il laisse également dans le deuil ses grands amis de l'Uruguay: Rubén Portos et feu Ramón Aljas ainsi que d'autres parents, ami(e)s, anciens collègues de travail et nageurs du Québec, de l'Uruguay et de Sainte-Lucie; en particulier la famille Worrell. La famille tient à remercier le docteur Clément Nolin, son médecin de famille, pour ses précieux conseils et sa compréhension. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Général de Québec (CHSLD) et au CLSC de Sainte-Foy-Sillery pour leur efficacité, leur disponibilité, leur humanisme et leurs soins attentionnés. Nous voudrions aussi remercier Véronique Boivin, orthophoniste, et Léandre Gagné Pelletier, ergothérapeute, tous deux de l'IRDPQ (Centre François Charron) pour leur aide et leur support. Bladimiro Mestre s'est illustré comme le premier entraîneur de natation du Rouge et Or et professeur d'éducation physique au PEPS de l'Université Laval. Pour la plupart de sa carrière, il avait travaillé comme Coordonnateur des activités physiques éducatives au PEPS de l'Université Laval. Il avait aussi travaillé comme entraîneur de natation en Uruguay, au Québec, ainsi qu'à Sainte-Lucie. Née à Barcelone, Espagne il vécut la plupart de sa vie en Uruguay et par après au Québec. Il était un passionné de la vie, de la bonne table, des voyages, de l'enseignement, de la natation et de la psychologie. Il aimait avoir une grande culture générale. Il était un bon vivant, toujours prêt á faire rire. Un touche-à-tout, enthousiaste et déterminé à tout ce qu'il entreprenait. Ami de ses amis, il aimait aider et conseiller son prochain. Pour lui le plus important était de connaître les personnes.L'inhumation des cendres a eu lieu dans l'intimité avec sa famille. Pour l'envois d'un message de condoléance, veuillez écrire dans son avis de décès de la page web de la Coopérative funéraire des Deux Rives (https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/) ainsi que dans son e-mail: bladi38@hotmail.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca