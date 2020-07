MARCOUX, Dominique



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 7 mai 2020, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédé M. Dominique Marcoux, époux de Mme Juliette Roberge. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera auDû aux circonstances actuelles, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation socialele vendredi 3 juillet 2020 de 19h à 21h, le samedi 4 juillet 2020 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse: Juliette Roberge, ses enfants: Hélène (Yvan Mathieu), Céline (Bruno Faucher), Louis (Odette L'Heureux), feu Paul (Carole Caux, Dany Poirier) et Lucie (Denis Beaudoin); ainsi que ses 28 petits-enfants et ses 6 arrière-petits-enfants. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Alice (Adolphe Guérard), Rosaire (Gabrielle Perreault), Thérèse (Paul-Émile Marcoux), Pauline (Vallier Boutin) et Joseph-Henri Tardif (Margot Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Il laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Rita Boucher et Cécile Mathieu et est allé rejoindre Rolland (Yvonne Bêty), Roméo (Adrienne Taylor), Joffre (Florence Savoie), Gérald (Dolorèse Bernier), Alice (Donat Bernier), Jeannette (Conrad Giguère), Placide (Carmen Duchêne), Louis, Sr.Anna (sœur de la Ste-Famille), Cécile (Lucien Boucher), Émile (Patricia Bourgault), Claire (Jean-Baptiste Yergeau), Alban (Lilianne Chabot) et Réginald (Jeanne Perreault). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour leur grand dévouement, ainsi que la Dr Amélie Bouchard pour ses bons soins. Dons suggérés : La paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie) Radio Galilée : https://radiogalilee.com