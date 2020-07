BOLDUC, Sylvie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 mars 2020, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Sylvie Bolduc, épouse de monsieur Mario Dubois. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Louis Bolduc et de feu madame Antoinette Thibault. Elle demeurait à Boischatel. La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifMadame Bolduc laisse dans le deuil son époux monsieur Mario Dubois; ses frères et sœurs: Pierre, Guy (Diane Larouche) et Diane (Michel Pouliot); ses neveux: Kevin St-Hilaire et David Labonté-Pouliot; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca