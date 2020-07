CHAREST, Denise Côté



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Denise Côté, épouse de feu monsieur Léopold Charest, fille de feu monsieur Adalbert Côté et de feu madame Marie-Ange Demers. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Roch (Gemma Boisvert), Diane (Martin Pouliot), Daniel et Lise (Robert Shink); ses 7 petits- enfants et 13 arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143 rue Wolfe, Lévis G6V 3Z1) https://fhdl.ca/faire-un-don/La famille vous accueillera auà compter de 9h.