DUCHESNE, Rita Lavoie



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 23 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Rita Lavoie, épouse de feu monsieur Rosaire Duchesne. Elle était la fille de feu dame Jeannette Normand et feu monsieur François Lavoie. Elle était de Cap-Rouge et autrefois de Charlesbourg-Ouest.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Lionel Leclerc), Johanne (René Laprise), Claude et Michel; ses petits-enfants : Luc (Julie), Sophie (Dominic) et Marie-Josée (Gabriel); ses arrière-petits-enfants : Jolyane, Étienne, Justine, Ludovic et Lucas. Elle était la sœur de : feu Maurice (feu Jacqueline Goulet), feu Raymond (Rolande Simard), feu Jean-Paul, feu Jeannine (feu Roger Carrier), feu Annette (feu Claude Cloutier) et Lucille. Elle était la belle-sœur de la famille Duchesne : feu Jean-Charles (feu Dolorès Rivard), feu Hélèna (feu Napoléon Cloutier), feu Odilon (feu Yvonne Daigle), Mariette (feu Armand Latouche), Charles-Albert (Alice Blouin), Jean-Paul (Lina Veilleux) et Charles-Aimé (Sylvianne Deblois). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Jardins du Haut Saint-Laurent-Côté Jardins, 4770, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 0K9, tél. : 418-780-8179 , info@fondationjhsl-cj.ca.La famille exprime ses remerciements à tous les intervenants, plus particulièrement au personnel soignant du CHSLD des Jardins du Haut Saint-Laurent, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.