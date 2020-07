FRENETTE, Diane



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 4 mai 2020, à l'âge de 70 ans et 11 mois, est décédée madame Diane Frenette, épouse de monsieur Gilles Turcotte, fille de feu dame Rita Richard et de feu monsieur Évariste Frenette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux Gilles Turcotte; sa sœur Carole Frenette (Jean-Yves Couture); ses beaux-frères et belles-sœurs: Michel Turcotte (Françoise Boucher), Nicole Turcotte (Dominique Martin) et Guy Turcotte; son neveu Stéphane Frenette; son filleul Simon; ses petits-neveux: Jessy, Charles-Antoine, Samuel et Émeric; ses nièces: Claudia et Hélène. Remerciement sincère au Dr Serge Dubé de la Clinique Pierre- Bertrand pour son professionnalisme. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles la journée même.