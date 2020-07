NADEAU, Rachel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 juin 2020, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédée madame Rachel Nadeau, épouse de feu monsieur Lorenzo Demers, fille de feu madame Léonne Dumont et de feu monsieur Philippe Nadeau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Rolande Bouchard), Gilles (Bernadette Dumont) et Normand (Sylvie Thibault); ses petits-enfants: Vanessa, Stéfanie (Jean-Marc Rioux), Gabrielle (Olivier Bernatchez) et Vincent. Elle était la sœur de: feu Fleurette (feu Paul-Henri Martel), feu Gérard (feu Rita Laflamme), feu Fernande (feu Robert Rouleau), feu Marthe (feu Télesphore Nadeau), Madeleine (feu Paul Morin), feu Irène (Guy Deguire), feu Roch (feu Florence Brulotte), Raymond (Agathe Couture) et Micheline (feu Michel Ricard). Elle était la belle-sœur de (famille Demers): feu Raoul (feu Germaine Perron), feu Irène (feu Joseph Bélanger), feu Armand (feu Aline Tremblay), feu Wilfrid (feu Rita Dumont), feu Rosario (Gaétane Fortin), feu Jean-Marie (feu Alberte Dumont), feu Thérèse, Rose-Hélène (Rosaire Jolicoeur) et Bernadette (feu Georges Bussières). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale lundi 6 juillet 2020 de 9h à 11h.Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca.