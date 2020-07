DUSSAULT, Jean-Louis



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 16 avril 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Dussault, époux de dame Céline Savard, fils de feu dame Alphéda Gignac et de feu monsieur Wilfrid Dussault. Il demeurait à Wendake. Il a été confié à lapour crémation.les cendres seront déposée au Columbarium du cimetière de Wendake, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Steve (Isabelle Massé), Claude, Eric (Nancy Girard); ses petits-enfants: Olivier (Isabelle), Marie Kim (Gabriel), Andréane, Maïka, Loïc (Ariane), Mélody, Mégan, Lindsay (Kéven), Yancy, Leslie, Kelsie; ses frères et sœurs: Thérèse (Raymond Lessard), feu Wilfrid (feu Thérèse Forgues), feu Robert (Gisèle Gagnon), feu Marcel (Françoise Gignac), feu Raymond (Yolande Careaux (Raymond)), Pierrette, Lucille (feu Gaston Langlois; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savard: feu Yolande (feu Roger Lefebvre), feu Maurice (Pierrette Jouvrot), feu Armand (Rolande Bélanger), Donat (feu Claudette Gagné), Fernand, feu Léo (Denise Renaud), Micheline (Réjean Hébert); une amie: Line Lechasseur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.