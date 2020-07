RIGALI, Vanessa



Le 13 mars 2020, à l'âge de 30 ans, est décédée Vanessa Rigali, conjointe de Michel Martineau, fille de Jocelyne Morgan et Claude Rigali. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Michel, ses parents Jocelyne (Denis Chabot) et Claude; sa sœur Christina Rigali; son grand-père Gérard Rigali (feu Rollande Grenier); les membres de la famille Martineau; la fille de Denis Chabot: Audrey Blais Chabot (Renaud Blais), ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s." Un être nous quitte,sa présence nous habite "