PLANTE, Gérard



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 17 juin 2020, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédé monsieur Gérard Plante, époux de feu madame Murielle Carrier, fils de feu madame Dora Duchesneau et de feu monsieur Philippe Plante. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Christian et Caroline; son gendre Alain Bélanger et ses deux petites-filles adorées Lisa et Cynthia; sa belle-sœur Andrée Morin (feu Gustave Plante. De la famille Carrier, il était le beau-frère de Lauraine (feu Réginald Rodrigue), feu Herman (feu Noëlla Gosselin), Julien (Rolande Turgeon), Claire (feu Jean-Paul Pépin), feu Olivette (feu Yvonnick Gauthier), Ernest (Ginette Giguère), Donald (Gaétane Duguay), Diane (feu Lionel Brault), Jacynthe (feu Dona Lachance), Benoît (Huguette Allard), Raymond (Ginette Guillemette), Jean (Lyne Poulin), François (Sylvianne Chouinard) et Mario (Jocelyne Lecours). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement de Lorretteville pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.