MATHIEU, Philippe



A l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 avril 2020, à l'âge de 78 ans et 9 mois. Après un dur combat contre le cancer, entouré d'amour comme il nous en a si bien donné, est décédé monsieur Philippe Mathieu, époux de dame Jocelyne Seaborn qu'il aimait tant. Il était le fils de feu dame Noëlla Fournier et de feu monsieur Gaudias Mathieu. Il demeurait à Beauport.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jocelyne, sa fille adorée Nadine (Yvan Guay); ses petites-filles dont il était vraiment fier: Amélie Beaudoin (Marc-André Duquet) et bientôt l'arrivé de son petit-fils Logan, Laurianne Beaudoin; ses sœurs: Cécile Mathieu (feu Roland Breton) et Line Mathieu (feu Marc De La Sablonnière); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Seaborn: Jeannine (feu Michel Beaulieu), Lise (Jacques Beaudoin), Michel et Danielle (Denis Talbot), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Mathieu et Seaborn et ami(e)s. La famille tient à souligner le travail exceptionnel du CLSC Orléans-Beauport, madame Lynda Turcotte et son équipe, ainsi que le personnel de l'étage des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, spécialement Dre Valérie Hudon pour les bons soins et le soutien offert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3 ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5.