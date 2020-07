TRÉPANIER, Huguette



Au CHUL, Québec, le 4 mars 2020, à l'âge de 68 ans et 11 mois, est décédée madame Huguette Trépanier, épouse de feu monsieur Hervé Roy. Elle demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière St-Jean-Baptiste de Donnacona (Les Écureuils). Madame Trépanier laisse dans le deuil les enfants de son époux: Daniel Roy, Jean Roy (Marie Plamondon) et Hélène Roy (Armand Léveillée); ses petits-enfants: Jackie (Julien Saindon); Simon (Alexandra Gariépy) et Mathieu (Martine Ouellet); Gila et Thierry; ses arrière-petites-filles: Romy et Violette; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Martin-Guy (Diane Roy), feu Ghislaine (feu Roger Robin), Roland (Sonia Côté), Denis (Line Garneau), Gaétane (Roger Fiset), Lise, France (Jocelyn Roy), Marthe (René Rochette), Marie-Claude (Luc Pépin); feu Victor Roy (feu Marguerite Mc Kown), Monique (Paul Alain), Jacques (Jeanne Giroux), Philippe (feu Lucette Beaumont), Conrad (Diane Marcheterre) et André (Marjolaine Perreault); ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org