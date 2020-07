DOYON, Françoise

(France) Laberge



Au CHSLD Vigi Santé Saint-Augustin, le 25 juin 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Françoise (France) Laberge, épouse de monsieur Claude Doyon (né Fradette). Elle était la fille de feu dame Rose Tremblay et de feu monsieur Guillaume Laberge. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances vendredi le 10 juillet de 10h à 12h auElle laisse dans le deuil, outre son époux Claude Doyon (né Fradette); ses enfants: Jo-Anne (Alexandra Periard), Suzie (Michel Chouinard) et François (Jocelyne Vézina); ses petits-enfants: Félix (Maude Beaulieu), Katerine (Samuel Martel), Emma Rose (Gabriel Côté-Gagné), Pénélope Paquet-Vézina (Jérôme Drolet) et Gabriel Paquet; ses frères et sœurs: feu Gilles (Huguette Côté), Nicole (Normand Fradette), feu Yvon (Claudette St-Pierre), Raynald (Hélène Dumais), feu Richard (Doris Labrie), Carold (Ginette Tremblay), Viateur (Diane Racine), Alain, Doris (James Monti). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Marie-Jeanne Fradette (feu Lionel Lacasse), Léonard Fradette (feu Huguette Côté), feu Léopold Fradette, Aline Fradette (Jacques Hébert), Normand Fradette (Nicole Laberge), feu Aldège Fradette (Madeline Devinity), Raymond Doyon (né Fradette) (Eva Haché), Gisèle Doyon (feu Irénée Thibault), Robert Fradette (Carmen Gagné), Gabrielle Fradette (Richard Labrosse), Laurette Fradette (Léonard Roy), André Fradette (Danielle Dionne), feu Denis Fradette (Sylvie Bissonnette) et Denise Fradette (François Bourassa); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier la direction et le personnel de Vigi Santé Saint-Augustin pour leur dévouement et attention auprès de Françoise tout au long de son séjour. Nous vous sommes très reconnaissants de l'attention que vous lui avez accordée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD VIGI St-Augustin inc., 4954, Clément-Lockwell, St-Augustin-de-Desmaures (QC), G3A 1V5, tél. : (418) 871-1232.