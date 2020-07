FORTIN, Roméo



À La Maison d'Hélène, le 27 juin 2020, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédé monsieur Roméo Fortin, époux de madame Marie-Paule Héon. Fils de feu dame Ludivine Pelletier et de feu monsieur Irénée Fortin, il demeurait à L'Islet. Outre son épouse bien-aimée Marie-Paule, il laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Danielle Gauvin), feu Marcel (Michèle Thibault), Pierre, feu Denis, ainsi que tous ses petits-enfants adorés. Il était le frère et le beau-frère de : feu Rachelle (feu Achille St-Pierre), feu Wellie (feu Anne-Marie St-Pierre), Cécile, Georgette (feu Roger St-Pierre), feu Gilberte, Ludovic (Marguerite Gamache), Benoit, Clément, Céline, Francine (Régis Migneault), Clermont (Gaétane Brochu), Micheline (Jean-Claude Caron) ; de la famille Héon : feu Hedwidge (feu Georges Breault), feu Antoinette, feu Benoit (feu Normande Cantin), Joseph (feu Annette Dumont), feu Françoise (feu Henri Lavoie), Jérôme (Noëlla Nadeau), Gustave (Rita Dionne). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité de leurs soins, leur soutien et leur respect. Un merci spécial au docteur Jérôme Carrier de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 9h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.