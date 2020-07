BLAIS, Adrien



À la Maison d'Hélène, le 14 juin 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Adrien Blais, fils de feu monsieur Gérard Blais et de feu dame Jeanne D'Arc Casault. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille vous accueillera à lade 9h à 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de Berthier-sur-Mer. Il laisse dans le deuil ses filles: Geneviève et Vanessa, ses frères et sœurs: feu André (Louisette Lebrun), feu Henri (Suzanne Allaire), Fernand (Suzanne Ruel), Roger (Vivianne Guillemette), Alain (Louise Hudon), Jean-Pierre (Aline Pouliot), Richard (Thérèse Fréchette), Marcel (Doris Laberge), Adolphe (Hélène Dubé), Gérard (Lise Jean), Mario (Annie Pelletier), Micheline (Robert Tétreault), Murielle (Pierre Godbout); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny et de La Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la